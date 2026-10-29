Из Албании в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск гражданина

Из Албании в Азербайджан экстрадировали гражданина страны Эльчина Нусрет оглу Абдулхалыкова, обвиняемого в присвоении 78 тыс. манатов.

Как сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана, мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола. Его местонахождение установили в Албании, где он был задержан.

По данным следствия, в 2020 году, работая специалистом по продажам в ООО «GP Stock Feed», Абдулхалыков в разное время получал от дистрибьюторов наличные деньги, которые должны были поступить в кассу компании. В общей сложности ему вменяется присвоение 78 тыс. манатов, которыми он, как утверждается, распорядился в личных целях.

После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и проведённых переговоров албанская сторона согласилась на его экстрадицию.

29 октября сотрудники Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы доставили Абдулхалыкова в Азербайджан. По решению суда его поместили в соответствующее следственное изолятор.

В Министерстве юстиции отметили, что работа по возвращению в страну лиц, объявленных в международный розыск, продолжается.