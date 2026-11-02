 В Баку женщина подложила волосы дочери в бургер, чтобы не оплачивать счёт - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Баку женщина подложила волосы дочери в бургер, чтобы не оплачивать счёт - ВИДЕО

Редакция 1news19:31 - Сегодня
В Баку женщина подложила волосы дочери в бургер, чтобы не оплачивать счёт - ВИДЕО

В ресторане Cafe Love City, расположенном в торговом центре Metropark, посетительница попыталась уйти, не заплатив за заказ.

Как сообщает Patrul.az, инцидент произошёл 31 октября около 16:06. Женщина заказала бургеры для семьи, а затем незаметно срезала несколько волос с головы сидевшей у неё на коленях маленькой дочери и положила их на сумку.

Когда трапеза подходила к концу, она достала волосы и поместила их в один из бургеров. После этого женщина позвала официанта и заявила, что обнаружила волос в еде.

Под этим предлогом посетительница покинула кафе, не оплатив счёт. Весь инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

 


 

 

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