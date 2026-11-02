В Баку женщина подложила волосы дочери в бургер, чтобы не оплачивать счёт - ВИДЕО

В ресторане Cafe Love City, расположенном в торговом центре Metropark, посетительница попыталась уйти, не заплатив за заказ.



Как сообщает Patrul.az, инцидент произошёл 31 октября около 16:06. Женщина заказала бургеры для семьи, а затем незаметно срезала несколько волос с головы сидевшей у неё на коленях маленькой дочери и положила их на сумку.



Когда трапеза подходила к концу, она достала волосы и поместила их в один из бургеров. После этого женщина позвала официанта и заявила, что обнаружила волос в еде.



Под этим предлогом посетительница покинула кафе, не оплатив счёт. Весь инцидент попал на камеры видеонаблюдения.



