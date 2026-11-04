Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес взял на себя ответственность за масштабные беспорядки, сопровождавшиеся погромами, поджогами и массовым мародерством, причинившими многомиллионный ущерб государству и бизнесу.

Как передают французские СМИ, об этом заявил глава ведомства на заседании в Национальном собрании.

«Мне не составляет труда держать ответ. Я без колебаний взял на себя ответственность, предложив главе государства свою отставку. Вся ответственность лежит исключительно на мне. Итоги дня 17 октября — это провал: обеспечить безопасность общественных зданий и торговых точек не удалось», — заявил Нуньес.

18 октября министр подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако тот его не принял. В Елисейском дворце объяснили решение необходимостью сохранить непрерывное руководство правоохранительными органами.

Напомним, что 17 октября в ряде городов Франции, в том числе в Париже, акции протеста против роста стоимости жизни и в поддержку учащихся обернулись беспорядками, погромами и грабежами. Последующие протесты 24 и 31 октября прошли более спокойно. В эти дни силам порядка удалось не допустить такого крупномасштабного ущерба, как 17 октября.