Ереван рассчитывает на «оздоровление» отношений с Москвой

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о надежде на полноценный диалог с Россией для нормализации двусторонних отношений и снятия введенных ранее ограничений на экспорт армянской продукции.

Выступая перед депутатами в парламенте, дипломат подчеркнул стремление Еревана к конструктивному обсуждению накопившихся вопросов, передает Sputnik Армения.

«Надеемся, что с российскими коллегами удастся всесторонне обсудить и, если можно так выразиться, оздоровить наши отношения. Что касается товаров, надеюсь, что ограничения в будущем будут сняты», — отметил Мирзоян.

Торгово-экономический контекст остается напряженным: на сегодняшний день под экспортными ограничениями со стороны РФ находится практически весь ассортимент армянской продукции растительного происхождения (за исключением консервов). Кроме того, Россельхознадзор ранее приостановил импорт рыбной продукции со всех предприятий Армении.