Наследники владельца самой дорогостоящей картины Ван Гога требуют снять ее с продажи

Наследники бывшего владельца картины Винсента Ван Гога "Цветущий каштан" требуют от аукционного дома Sotheby's снять ее с торгов из-за возможной продажи под давлением нацистской Германии.

Как передает 1news.az со ссылкой на The New York Times, полотно Ван Гога оценивается приблизительно в 180 млн долларов и может считаться самой дорогостоящей картиной художника.

В то же время предположительные наследники картины утверждают, что произведение могло быть продано из-за финансовых трудностей семьи, вызванных деятельностью нацистской Германии.

Адвокаты наследников обратились к Sotheby's с требованием подтвердить продажу картины в 1936 году по рыночной стоимости, в противном случае "аукцион не может состояться".

Ранее Sotheby's сообщил, что в Нью-Йорке 18 ноября пройдут торги, на которых будут представлены 12 картин известных художников, в том числе Альфреда Сислея, Винсента Ван Гога, Камиля Писсарро, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и других авторов.

Среди представленных к торгам картин присутствует "Цветущий каштан", а также картина Пьера Огюста Ренуара "В каноэ", также известная как "Девушка в лодке".

Sotheby's оценил "В каноэ" приблизительно в 25-30 млн долларов, а стоимость картины Ван Гога предоставляется только по запросу.