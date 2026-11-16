Зейнаб Ханларова впервые за долгое время появилась на публике - ВИДЕО

89-летняя народная артистка Азербайджана Зейнаб Ханларова впервые за долгое время появилась на публике.

Певица посетила концертную программу «Юбилейный вечер», посвящённую 100-летию Азербайджанского радио и 70-летию Азербайджанского телевидения, транслировавшуюся в прямом эфире канала Mədəniyyət TV вечером 15 ноября.

Примечательно, что артистка не ограничилась присутствием на мероприятии, а также вышла на сцену - появление легендарной исполнительницы и её выступление стали одним из заметных событий юбилейного вечера, отрывок из которого с участием З.Ханларовой, представлен для просмотра ниже.