Efendi выступила на международном музыкальном фестивале в Амстердаме - ФОТО - ВИДЕО

Популярная азербайджанская певица Efendi (Самира Эфенди) вновь стала участницей международного музыкального фестиваля Het Grote Songfestivalfeest, который состоялся в Амстердаме.

Азербайджанская артистка выступила на одной сцене с известными исполнителями разных лет «Евровидения» - местом проведения масштабного музыкального шоу стала арена Ziggo Dome, вмещающая до 17 тысяч зрителей. В числе участников нынешнего выпуска были Александр Рыбак, Käärijä, Джонни Логан, Сандра Ким, Baby Lasagna, Tommy Cash, Senhit и другие артисты, представлявшие свои страны на «Евровидении» в разные годы.

На фестивале в Амстердаме Efendi представила зрителям сразу две композиции - «Mata Hari» и «Cleopatra». Обе композиции за прошедшие годы стали настоящими визитными карточками EFENDI на международной евровидийной сцене и по-прежнему остаются среди любимых песен поклонников конкурса.

В 2020 году Efendi должна была представить Азербайджан на «Евровидении» с песней «Cleopatra», однако конкурс был отменён из-за пандемии. В 2021 году певица вернулась на евровидийную сцену с композицией «Mata Hari» и заняла 20-е место в финале. Их популярность и интерес со стороны международной аудитории позволяют Efendi сохранять заметное место среди артистов, которых регулярно приглашают на тематические мероприятия и концертные проекты, объединяющие участников «Евровидения».

Отметим, что для певицы это не первое выступление на Het Grote Songfestivalfeest - ранее она представляла Азербайджан на фестивале в Амстердаме в 2022 году.