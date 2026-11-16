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В Азербайджане предложили продлить налоговые льготы по банковским вкладам ещё на три года

Феликс Вишневецкий17:05 - Сегодня
В Азербайджане предложили продлить налоговые льготы по банковским вкладам ещё на три года

С нового года в Налоговый кодекс Азербайджана планируется внести ряд изменений, при этом 31 декабря истекает срок действия некоторых налоговых льгот.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Пакет поправок, обсуждаемый в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, предусматривает продление срока действия ряда льгот. Вместе с тем срок действия льготы, предусмотренной статьёй 102.1.22-4 Налогового кодекса, истекает со следующего года».

В. Байрамов подчёркивает, что таким образом с 2027 года доходы по банковским вкладам, размещённым на срок от 18 месяцев и более в 2026 году, будут облагаться налогом, если ежемесячный процентный доход превышает 200 манатов: «Например, если ежемесячный доход по имеющемуся в банке вкладу составляет 500 манатов, то с нового года подоходным налогом будет облагаться сумма в размере 300 манатов. Данные льготы имели важное значение как с точки зрения реальных доходов граждан, так и с точки зрения изменения структуры банковских депозитов».

Депутат отмечает, что в настоящее время в структуре обязательств банков традиционно преобладает депозитный портфель — 76,4% от общего объёма обязательств, или 41,8 млрд манатов: «При этом 57,4% депозитного портфеля приходится на средства юридических лиц, а 42,6% — на вклады физических лиц. 64,7% депозитного портфеля физических лиц составляют срочные вклады. С момента введения налоговых льгот число уникальных вкладчиков увеличилось со 106,7 тыс. до 226,1 тыс. При этом количество уникальных вкладчиков, разместивших средства на срочных депозитах, с начала года выросло на 16,4%. Как видно, льготы, принятые три года назад, существенно изменили структуру кредитования банковского сектора. Разумеется, на эти процессы повлияли и другие факторы, в том числе меры по оздоровлению банковского сектора, проводимые Центральным банком, а также углубление реформ».

По словам В. Байрамова, вместе с тем к 2030 году поставлена цель дальнейшего увеличения доли кредитов, предоставляемых бизнесу: «Для этого банкам необходимы долгосрочные депозиты. Это также важно с точки зрения сокращения доли агрегата М0. В этой связи при оценке налоговых льгот следует отдавать приоритет долгосрочному экономическому эффекту, а не краткосрочным фискальным поступлениям. С другой стороны, экономическая целесообразность продления этих льгот значительно превышает их фискальный эффект. Если учесть, что на каждый миллиард манатов депозитов в среднем приходится 8% процентного дохода, который облагается подоходным налогом по ставке 10%, становится очевидно, что принимаемые решения должны служить достижению стратегических целей».

Депутат подчёркивает, что в этой связи целесообразно продлить ещё на три года освобождение от подоходного налога процентных доходов по банковским вкладам, размещённым на срок от 18 месяцев и более: «Иными словами, предлагается с начала следующего года продлить ещё на три года срок действия налоговых льгот по депозитам. Отметим, что данное предложение также было представлено нами на заседании профильного комитета. Продление срока действия льгот важно для более тесной поддержки реформ, проводимых в банковском секторе, мерами налогово-бюджетной политики, а также для увеличения доли долгосрочных обязательств в депозитном портфеле банков».

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