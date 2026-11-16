Уличные животные ищут укрытие под капотами машин: Предупреждение МВД – ФОТО
Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с призывом быть внимательнее к уличным животным в связи с похолоданием.
Как отмечается в обращении ведомства, с наступлением холодов животные в поисках тепла могут прятаться под капотом автомобилей, в колёсных арках и других закрытых частях транспортных средств.
В связи с этим водителям рекомендуют перед началом движения внимательно проверять подкапотное пространство, область вокруг колёс и днище автомобиля.
В МВД подчеркнули, что несколько секунд внимания могут помочь уберечь животное от опасности.
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