В музыкальных школах Баку могут внедрить международную систему оценки ABRSM – ФОТО

Менеджер по развитию бизнеса ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music — Объединённый экзаменационный совет Королевских музыкальных школ Великобритании) Бетани Хермон совершила рабочий визит в ряд музыкальных и художественных школ Баку.

Основной целью визита стало ознакомление с текущим состоянием музыкального образования в Азербайджане, учебным процессом и уровнем подготовки молодых музыкантов, презентация международной системы музыкальной аттестации ABRSM, а также обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества с азербайджанскими образовательными учреждениями, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

В рамках визита Бетани Хермон посетила Бакинскую музыкальную школу № 21 имени Л. и М. Ростроповичей, Центральную школу искусств, Бакинскую музыкальную школу № 35 имени Г. Шароева, Детскую школу искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде и Музыкальную школу № 26 имени Муслима Магомаева.

Во время встреч гостья ознакомилась с организацией учебного процесса, посетила занятия по различным музыкальным специальностям и прослушала концертные программы, подготовленные учащимися. Участники встреч обменялись мнениями по вопросам организации музыкального образования, педагогических подходов, развития исполнительских навыков и возможностей международной оценки талантливых учеников.

Для руководства и преподавательского состава школ Бетани Хермон провела презентации, посвящённые деятельности ABRSM, международной системе экзаменов и стандартам оценки, применяемым в музыкальном образовании. В ходе презентаций была представлена подробная информация об экзаменах по игре на различных музыкальных инструментах и музыкальной теории, критериях оценивания, возможностях получения международных сертификатов, а также учебных материалах для преподавателей и учащихся.

Отметим, что в Бакинской музыкальной школе № 21 имени Л. и М. Ростроповичей уже проведена значительная подготовительная работа по внедрению международной системы оценки ABRSM. В частности, изучаются требования международных экзаменов, проводится сравнительный анализ учебных программ, а преподаватели знакомятся с критериями оценивания и методическими материалами организации.

В рамках этой инициативы учащиеся школы уже приняли участие в международных экзаменах ABRSM и получили соответствующие сертификаты. В настоящее время продолжается подготовка других учеников к участию в международной аттестации. Накопленный опыт создаёт важную основу для интеграции азербайджанского музыкального образования в международную систему оценки и дальнейшего расширения практики применения стандартов ABRSM.

Напомним, что ABRSM была основана в Великобритании в 1889 году. Это международная организация в сфере музыкального образования и оценки знаний, сотрудничающая с четырьмя Королевскими музыкальными школами Великобритании. Организация поддерживает профессиональное развитие музыкантов посредством экзаменов различных уровней, выдачи международных сертификатов и предоставления учебных материалов. Квалификации ABRSM признаются во многих странах мира при оценке музыкальных достижений и предоставлении доступа к определённым образовательным возможностям.

«Визит в музыкальные и художественные школы Баку рассматривается как важный шаг на пути интеграции богатых традиций музыкального образования Азербайджана в международную практику, поддержки молодых талантов и расширения их возможностей для прохождения международной аттестации. Обсуждения, состоявшиеся в ходе встреч, открывают новые перспективы для развития сотрудничества между ABRSM и музыкальными образовательными учреждениями Азербайджана, а также более широкого информирования о возможностях международных экзаменов и сертификации», — отмечают в минкультуры.