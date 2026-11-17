Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям масштабную разъяснительную работу среди населения, по-прежнему фиксируются случаи возникновения опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних ситуаций из-за отсутствия должного присмотра за детьми.

На горячую линию МЧС «112» регулярно поступают сообщения о несовершеннолетних, оказавшихся в опасном или беспомощном положении, отмечается в обращении МЧС к гражданам Азербайджана.

Благодаря оперативным мерам, принимаемым соответствующими спасательными подразделениями министерства по поступившим обращениям, только за последние 15 дней были спасены 32 ребёнка. После этого их передали членам семей или близким родственникам.

Проведённый анализ показывает, что подобные ситуации возникают прежде всего из-за того, что родители оставляют детей без присмотра, в большинстве случаев - одних в квартире по тем или иным причинам.

В МЧС отмечают, что следует учитывать, что в жилых помещениях серьёзную угрозу для жизни и здоровья малолетних детей представляют электроприборы и газовое оборудование, открытые балконы и окна, тяжёлые предметы, которые могут опрокинуться или упасть, химические вещества, острые инструменты и другие потенциальные источники опасности. Кроме того, оставление детей без присмотра в лифте, во дворе, на улице, в автомобиле и других местах может привести к нежелательным последствиям.

«Вновь призывает родителей быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра» - отмечают в МЧС.