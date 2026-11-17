С 7 по 11 декабря Агентством пищевой безопасности (AQTA) с участием сотрудников соответствующих ведомств будет проведён эпизоотологический мониторинг на всей территории страны, включая Нахчыванскую АР, с целью выявления птичьего гриппа и болезни Ньюкасла.

В рамках мониторинга планируется обследовать водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории охотничьих хозяйств и национальных парков, а также провести осмотр диких птиц, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

С целью выявления возбудителей заболеваний дикие птицы будут отлавливаться для исследования. Кроме того, у домашней птицы, содержащейся на птицеводческих предприятиях различного масштаба промышленного типа и в личных подсобных хозяйствах, будут взяты диагностические пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.

В период проведения мониторинга также предусмотрено общее обследование предприятий, хозяйств, водоёмов и парков по всей стране. Параллельно будут организованы целенаправленные информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения ветеринарных норм и правил.

Данные о собранных в ходе мониторинга пробах и эпизоотической ситуации будут внесены в электронную систему Epicollect5.