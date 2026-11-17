Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 18 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается, однако ночью в некоторых пригородных районах возможен небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10 градусов тепла, днём - 13–18 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55–65%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днём в отдельных районах Нахчыванской Автономной Республики временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5–9 градусов тепла, днём — 15–19 градусов тепла. В горных районах ночью ожидаются морозы до 3–8 градусов, днём температура воздуха составит 5–10 градусов тепла.