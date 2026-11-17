Продолжаются мероприятия по усилению пограничного контроля, выявлению и пресечению незаконной деятельности на пунктах пропуска через государственную границу.

На государственном пограничном пункте пропуска «Самур» Пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджана были досмотрены грузовые автомобили марок Mercedes и Renault, следовавшие из Азербайджана в Российскую Федерацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу, в ходе проверки в автомобиле Mercedes было обнаружено 9 тонн 200 килограммов, а в автомобиле Renault - 14 тонн 445 килограммов автомобильных запасных частей.

При проверке сопроводительных документов на грузы было установлено, что они были подделаны путем изменения страны назначения - водители обоих транспортных средств задержаны.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.