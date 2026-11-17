Автобусы маршрута №567, соединяющего поселок Гобу с Транспортно-пересадочным центром «Автовокзал», обновляются.

С 18 ноября на маршруте будут курсировать 11 современных и комфортабельных экологически чистых автобусов, оснащенных технологией CNG (сжатый природный газ), сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Интервал движения составит 910 минут.

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость проезда составит 0,70 маната.