Обновляется автобусный маршрут, соединяющий Гобу с «Автовокзалом»
Автобусы маршрута №567, соединяющего поселок Гобу с Транспортно-пересадочным центром «Автовокзал», обновляются.
С 18 ноября на маршруте будут курсировать 11 современных и комфортабельных экологически чистых автобусов, оснащенных технологией CNG (сжатый природный газ), сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.
Интервал движения составит 910 минут.
Оплата проезда в автобусах будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость проезда составит 0,70 маната.
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