Скончалась актриса инклюзивного театра ƏSA Лейла Мусаева
Актриса инклюзивного театра ƏSA Лейла Мусаева скончалась после продолжительной болезни.
Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook, где выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Как отмечается в сообщении, Лейла Мусаева присоединилась к коллективу ƏSA Teatr в сентябре 2025 года, став участницей «Актерской лаборатории» театра.
За время своей деятельности она приняла участие в постановках «Axtarış» («Поиск»), «Гамлет» и «Paris Notr-Dame» («Собор Парижской Богоматери»).
В театре подчеркнули, что борьба Лейлы за жизнь, ее любовь к театру и преданность сцене имели особое значение для всего коллектива.
«Светлая память о Лейле навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.
Allah rəhmət eləsin!