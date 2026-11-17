Актриса инклюзивного театра ƏSA Лейла Мусаева скончалась после продолжительной болезни.

Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook, где выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Как отмечается в сообщении, Лейла Мусаева присоединилась к коллективу ƏSA Teatr в сентябре 2025 года, став участницей «Актерской лаборатории» театра.

За время своей деятельности она приняла участие в постановках «Axtarış» («Поиск»), «Гамлет» и «Paris Notr-Dame» («Собор Парижской Богоматери»).

В театре подчеркнули, что борьба Лейлы за жизнь, ее любовь к театру и преданность сцене имели особое значение для всего коллектива.

«Светлая память о Лейле навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Allah rəhmət eləsin!