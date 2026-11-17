Студент I курса Строительного колледжа при Азербайджанском университете архитектуры и строительства (AzMİU) Мирмеджид Алиев скончался.

Как сообщили в колледже, молодой человек обучался по специальности «Гидромелиорация и охрана земель».

В учебном заведении отметили, что известие о его безвременной кончине вызвало глубокую скорбь среди преподавателей и сотрудников.

Руководство и коллектив колледжа выразили искренние соболезнования семье, родным и близким Мирмеджида Алиева, пожелав им сил и терпения в связи с тяжелой утратой.

Allah rəhmət eləsin!