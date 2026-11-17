17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Гость прежде всего передал главе нашего государства приветствия Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Фридриха Мерца.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и попросил передать его приветствия Президенту и Федеральному канцлеру Германии.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены официальный визит главы нашего государства в Германию в июле этого года, встречи, проведенные в рамках визита, и плодотворные обсуждения. Была затронута роль подписанной в ходе того визита «Совместной декларации о стратегической повестке дня двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», а также Совместной декларации о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета в укреплении двустороннего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между нашими странами успешно развиваются, обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной сферах, в области бизнеса, традиционной и альтернативной энергетики, коммуникаций, транспорта, логистики, туризма и других направлениях.

Было подчеркнуто, что наша страна вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы, отмечено начало экспорта азербайджанского газа в Германию с этого года.

В ходе беседы была затронута важная роль нашей страны в Среднем коридоре, обсуждены перспективы связей между Азербайджаном и Европейским союзом, сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.