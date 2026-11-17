Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября принял заместителя премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием по различным направлениям двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на принципах дружбы и добрососедства.

Была подчеркнута важность реализуемых Азербайджаном и Грузией совместных энергетических и транспортных проектов для более широкого региона.

В ходе беседы была затронута роль взаимных визитов различного уровня в развитии наших связей, состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота, дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах коммуникаций (транспортно-логистических связей), энергетики, инвестиций и других направлениях.