Убитая сводным братом 23-летняя девушка оказалась художницей Гюлярой Мехтиевой - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Стали известны подробности убийства 23-летней девушки, произошедшего накануне в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Qafqazinfo, погибшую звали Гюляра Мехтиева. Девушка занималась художественной деятельностью.
Напомним, преступление произошло около 15:00. По подозрению в его совершении задержан сводный брат погибшей А. Мехтиев, который передан следствию.
Расследование продолжается.
20:20
Накануне примерно в 15:00 в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района Баку 23-летней женщине были нанесены ножевые ранения.
Как сообщает АПА, от полученных ранений женщина скончалась в больнице.
В результате проведенных полицией мероприятий совершивший преступление сводный брат погибшей А.Мехтиев был задержан и передан следствию.
Проводится расследование.