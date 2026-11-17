Стали известны подробности убийства 23-летней девушки, произошедшего накануне в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Qafqazinfo, погибшую звали Гюляра Мехтиева. Девушка занималась художественной деятельностью.

Напомним, преступление произошло около 15:00. По подозрению в его совершении задержан сводный брат погибшей А. Мехтиев, который передан следствию.

Расследование продолжается.

20:20

Накануне примерно в 15:00 в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района Баку 23-летней женщине были нанесены ножевые ранения.

Как сообщает АПА, от полученных ранений женщина скончалась в больнице.

В результате проведенных полицией мероприятий совершивший преступление сводный брат погибшей А.Мехтиев был задержан и передан следствию.

Проводится расследование.