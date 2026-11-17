В павильоне Азербайджана, действующем в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в Анталье, состоялось «Мероприятие высокого уровня по Каспийскому морю».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие официальные представители пяти прикаспийских государств - Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана, а также исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Сообщив, что начиная с COP28 проводится уже четвертая по счету встреча высокого уровня, посвященная Каспийскому морю, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что в то время как значительная часть мира сталкивается с проблемой повышения уровня моря, Каспий, напротив, с совершенно иной угрозой - устойчивой и вызывающей серьезную обеспокоенность тенденции к снижению уровня воды. Так, в период с 2016 по 2025 год уровень воды в Каспийском море понизился на 1,33 метра.

Отметив, что только за прошлый год уровень воды снизился на 14 сантиметров, он указал на существенные изменения температурных показателей и режима осадков.

По словам президента COP29, несмотря на то, что годовое количество осадков в прошлом году достигло 198,3 миллиметра, став самым высоким показателем за последнее десятилетие, уровень моря продолжил снижаться.

Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата сообщил, что в результате отступления Каспийского моря только в азербайджанском секторе обнажилось около 30 тыс. гектаров суши.

«Эти изменения создают новые вызовы для инфраструктуры и экономической деятельности. Порты и судоходство сталкиваются с ростом расходов, а рыболовство, пути миграции рыб и биоразнообразие - с возрастающими угрозами. Это экологический, экономический и социальный вызов для всего нашего региона», - сказал М. Бабаев, напомнив о первом Каспийском экологическом саммите, состоявшемся в городе Туркменбаши.

Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев на саммите в Туркменбаши предупреждал о возможных катастрофических последствиях стремительного снижения уровня Каспийского моря, он отметил важность усиления международного внимания к проблеме Каспия: «Мы должны активнее поднимать этот вопрос в рамках ООН, на международных климатических и экологических форумах, а также в сотрудничестве с институтами развития и научными организациями. Призываю пять прикаспийских государств действовать сообща, реализовывать принятые решения и добиваться конкретных результатов, прежде чем ущерб приобретет необратимый характер».

Участники мероприятия отметили, что прикаспийские государства активизируют совместные научные исследования и инициативы по обмену информацией в целях противодействия снижению уровня Каспийского моря.