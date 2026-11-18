17 ноября министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане госпожой Лу Мэй.

Приветствуя посла, министр подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем развиваются на уровне стратегического партнерства - он отметил, что в основе этих связей лежат отношения взаимного доверия между лидерами двух стран, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Было отмечено, что существующее сотрудничество в политической и экономической сферах создает благоприятные условия и для расширения культурных связей.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние азербайджано-китайского культурного сотрудничества и перспективы его развития. Обсуждались возможности расширения взаимодействия в различных областях культуры, проведения взаимных Дней культуры, а также сотрудничества в сферах культурного наследия, музейного дела и креативных индустрий.

Посол Лу Мэй поблагодарила за теплый прием и отметила заинтересованность своей страны в развитии культурных связей с Азербайджаном.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления культурного сотрудничества между двумя странами и реализации совместных инициатив.