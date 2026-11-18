Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Азербайджане Роненом Краусом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Приветствуя посла, Адиль Керимли отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем основаны на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства, подчеркнув, что культурные связи между двумя странами расширяются из года в год. Важный вклад в развитие этого сотрудничества вносят действующий в Израиле Азербайджанский культурный центр, а также взаимное участие в художественных проектах.

Посол Ронен Краус поблагодарил за теплый прием и выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами в различных сферах.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние азербайджано-израильского культурного сотрудничества и перспективы его развития. Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения взаимодействия в различных областях культуры и реализации совместных проектов.