Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Азербайджане Абхаем Кумаром.

Поздравив Абхая Кумара с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в работе. Адиль Керимли отметил, что между Азербайджаном и Индией существуют широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере культуры, развития взаимного культурного обмена и реализации совместных проектов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Абхай Кумар поблагодарил за теплый прием и подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии культурных связей с Азербайджаном и реализации новых совместных инициатив. Дипломат также выразил признательность правительству Азербайджана за создание условий для популяризации индийского культурного наследия, кинематографа и кулинарных традиций.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития азербайджано-индийского культурного сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.