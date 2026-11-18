Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 19 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать облаками, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 17-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах ожидаются кратковременные осадки, местами возможен снег. В некоторых местах прогнозируется периодический туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 15-20° тепла. В горных районах ночью ожидается от 2° мороза до 3° тепла, днем - 11-16° тепла.