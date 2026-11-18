Счетная палата Азербайджана планирует внедрить искусственный интеллект в процесс государственного аудита.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель председателя ведомства Насир Садыгов.

По его словам, в рамках инициативы будет создан специальный ИИ-помощник аудитора, который позволит обрабатывать значительные массивы информации и анализировать результаты проверок.

Кроме того, Счетная палата намерена наладить обмен данными с информационными системами порядка десяти государственных учреждений. На реализацию проектов по цифровизации планируется направить 10% расходов ведомства.

Наряду с этим в 2027 году Счетная палата рассчитывает провести аудит не менее двух государственных информационных систем. На выполнение этой работы предусмотрено 4% бюджета учреждения.