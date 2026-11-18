Ведущая новостной программы Xəzər Xəbər Гюнель Гадимова назначена руководителем отдела цифровых коммуникаций Центра цифровых инноваций DOST, действующего при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом Г.Гадимова сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что впереди ее ожидают «новые начинания, новые цели и новая ответственность» и пожелав себе успехов на новом профессиональном пути.

Отметим, что несколько дней тому назад Г.Гадимова сообщила в соцсети о том, что покидает по собственному желанию Xəzər TV, где проработала 15 лет.