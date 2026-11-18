Число погибших в ДТП в Газахе увеличилось до четырёх, среди них двое детей - ОБНОВЛЕНО
Число погибших в результате ДТП в Газахе увеличилось до четырёх.
Как сообщает Oxu.Az, на дороге Юхары-Салахлы — Кемерли столкнулись автомобили Opel и Tofaş. В результате аварии на месте погибли 1994 года рождения Санан Дергахкулиев, его малолетний сын и племянник.
Позже по дороге в больницу скончался ещё один пострадавший — 1979 года рождения Иттифаг Икрам оглу Муссадинов, которого доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.
Ещё одна пострадавшая — Тюркан Махир кызы Дергахкулиева — находится в тяжёлом состоянии.
По факту проводится расследование.
20:50
В Газахе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.
Как сообщает АПА, авария произошла на дороге в селе Юхары-Салахлы. Столкнулись легковой автомобиль марки VAZ и другая машина.
На месте происшествия погибли трое жителей села Кемерли: М. Мехтили 2018 года рождения, Г. Дерьяхгулуева 2018 года рождения и С. Дерьяхгулуева 1989 года рождения.
Есть также пострадавшие, они госпитализированы. Их личности уточняются.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.