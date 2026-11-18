Число погибших в результате ДТП в Газахе увеличилось до четырёх.

Как сообщает Oxu.Az, на дороге Юхары-Салахлы — Кемерли столкнулись автомобили Opel и Tofaş. В результате аварии на месте погибли 1994 года рождения Санан Дергахкулиев, его малолетний сын и племянник.

Позже по дороге в больницу скончался ещё один пострадавший — 1979 года рождения Иттифаг Икрам оглу Муссадинов, которого доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Ещё одна пострадавшая — Тюркан Махир кызы Дергахкулиева — находится в тяжёлом состоянии.

По факту проводится расследование.

20:50

В Газахе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщает АПА, авария произошла на дороге в селе Юхары-Салахлы. Столкнулись легковой автомобиль марки VAZ и другая машина.

На месте происшествия погибли трое жителей села Кемерли: М. Мехтили 2018 года рождения, Г. Дерьяхгулуева 2018 года рождения и С. Дерьяхгулуева 1989 года рождения.

Есть также пострадавшие, они госпитализированы. Их личности уточняются.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.