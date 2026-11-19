20 ноября с 00:00 до 06:00 в целях повышения безопасности дорожного движения будут проводиться работы на участке от аэропортовского шоссе в направлении станции метро «Кероглу», а также в районах поворота на Зых, поворота Бюльбюля - Амирджан и круговой развязки «Комсомол».

В связи с этим движение транспортных средств на указанных участках будет ограничено и организовано по альтернативным маршрутам, сообщает 1news.az со ссылкой на обращение Управления Государственной дорожной полиции Баку.

Водители, направляющиеся из аэропорта в центр города, в качестве альтернативного маршрута могут воспользоваться Зыхским шоссе, а затем продолжить движение в направлении проспекта 8 Ноября.

21 ноября с 23:00 до 05:45 ограничения будут введены на участке от станции метро «Кероглу» в направлении аэропорта. Движение транспорта будет перенаправлено по альтернативным маршрутам.

Из центра города в направлении аэропорта водители смогут воспользоваться следующими альтернативными маршрутами: проехать от станции метро «Кероглу» в сторону посёлка Бакиханова, свернуть на улицу Эльшана Мехтиева и продолжить движение по улицам Явара Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде. Также можно будет воспользоваться проспектом 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

Сотрудники дорожной полиции, несущие службу на указанных участках, будут регулировать движение, обеспечивать безопасность и беспрепятственное передвижение участников дорожного движения, а также направлять транспортные средства по соответствующим маршрутам с учётом вводимых ограничений.

«Просим водителей и других участников дорожного движения заранее планировать свои поездки в указанные даты, учитывать возможные затруднения на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами» - отмечается в обращении.