Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 20 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в отдельных местах возможен дождь. Сильный западный и северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем - 16-20 градусов. Атмосферное давление повысится с 752 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах временами возможны осадки. Местами они могут быть кратковременными, но интенсивными, а в горных районах ожидается снег. В некоторых местах временами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 17-21 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 13-18 градусов.

Феликс Вишнецкий