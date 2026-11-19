Заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон в подчинении Министерства экономики Агиль Азизов в рамках проходящей в Анталье конференции COP31 принял участие в турецком павильоне в панельной дискуссии, организованной совместно Промышленной палатой Анкары и Фондом развития технологий Турции.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агентстве, на панели, посвященной теме «Озеленение промышленности в развивающихся экономиках: модель двойной трансформации от промышленной диагностики и климатических технологий до готовых к финансированию проектов и широкомасштабной реализации», была представлена информация о мерах, осуществляемых Азербайджаном в направлении зеленой и цифровой трансформации в промышленном секторе, и накопленном опыте.

Была доведена до внимания роль промышленных зон в зеленой трансформации, работа, проводимая по цифровизации и повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях.

Также подчеркивалась значимость государственной политики, институциональной координации и финансовых механизмов в реализации зеленых промышленных проектов.