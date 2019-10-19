Это трогательно: EMIN и знаменитые азербайджанские артисты признались в любви к Азербайджану - ВИДЕО

Народный артист EMIN презентовал масштабный музыкальный проект, посвященный Азербайджану.

«Azərbaycan! Mən səni sevirəm! Где бы мы ни находились - мы всегда думаем и помним о своей родной земле, стенах, близких людях, детстве, родных краях. Азербайджан, спасибо, что всех нас объединяешь» - пишет EMIN в комментарии, презентуя в Instagram свой новый проект и поздравляя всех земляков с Днем независимости Азербайджана, подчеркивая, что в 2019 году республике исполнился 101 год.

Именно этой дате и посвящен масштабный музыкальный проект, участниками которого помимо EMIN'а стали знаменитые азербайджанские артисты - Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Jony, Bahh Tee и многие другие.

Народный артист также выразил в своем комментарии особую благодарность авторам песни, слова которой написаны вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, а музыка Русланом Агабабаевым.