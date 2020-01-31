Фотограф Рена Эфенди выступила в поддержку «детей ИГИЛ»: Они не совершали никаких преступлений! - ФОТО - ВИДЕО

Мы уже писали о Рене Эфенди – азербайджанской фотожурналистке, побывавшей в прошлом году на территории, некогда подконтрольной ИГИЛ, и сделавшей серию снимков, прославляющих силу человеческого духа.

Девушка последовала за шведско-чилийским поэтом и музыкантом Патрисио Гальвесом, который отправился в северную Сирию, чтобы вернуть своих семерых внуков. Их родители, будучи членами ИГИЛ, погибли в одной из битв, в результате чего осиротевшие дети оказались в Аль-Холе – лагере для беженцев, ставшем пристанищем для 70 тысяч детей и жен членов этой террористической группировки.

Прочитать эту душераздирающую историю можно по ссылке.

На прошлой неделе Рена Эфенди, которая продолжает болезненно воспринимать бесчинства, совершаемые со стороны ИГИЛ, и сочувствовать ее многочисленным жертвам, выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она рассказала историю Патрисио Гальвеса, который путем огромных усилий сумел перевезти своих внуков в Швецию и подарить им шанс на нормальную жизнь. Однако на сегодняшний день 28 тысяч детей по-прежнему находятся в лагерях беженцев и центрах с нечеловеческими условиями и содержатся под стражей на северо-востоке Сирии.

ФОТО: Рена Эфенди

«По поручению The Wall Street Journal я отправилась в Аль-Хол, где встретила русскую женщину, которая сказала мне: «Если меня не захотят отсюда забрать, умоляю, пусть заберут хотя бы моих детей». Процесс репатриации идет медленно – правительства не хотят возвращать их домой, считая, что эти женщины и дети будут представлять большую угрозу миру, поскольку они подвергались воздействию насилия и радикальной идеологии. Дети, родившиеся волею судьбы в этой террористической организации, были названы «детьми ИГИЛ», хотя они не совершали никаких преступлений. Более половине из них меньше 5 лет! Тем не менее они несут наказание за грехи своих родителей, и их базовые права человека нарушаются», - говорит Рена Эфенди.

Посмотреть ее полное выступление на Давосском форуме можно здесь:

Лейла Мамедова, Э.Т.