Из Instagram на ТВ: История мамы-блогера Айтадж Ганбаровой, ставшей ведущей AZTV - ФОТО

Каждое утро с понедельника по пятницу в 11:20 на канале AZTV выходит в эфир программа «Analar akademiyası» (Академия мам), ведущей которой является Айтадж Ганбарова.

В эфир А.Ганбарова попала из социальной сети Instagram, в которой ведет блог о материнстве @ilktacla, на который подписано около 67.000 фолловеров – о том, как это произошло, читайте в нижеприведенном материале.

Айтадж Ганбаровой 30 лет, она 5 лет в браке и у нее растут две замечательные дочери – в ожидании первой дочери она и решила завести блог в Instagram, который в будущем принес ей большой успех и работу на государственном телевидении.

«Будучи беременной, я прочла множество информации о беременности и материнстве и постоянно встречала в сети посты зарубежных блогеров, являющихся мамами. Решила открыть блог, так как подобного у нас не было. Когда я ждала первую дочь, на фоне гормональных изменений мне хотелось быть одной и больше читать – читала я книги, статьи, научные исследования. Впечатлениями о прочитанном делилась в блоге. Количество подписчиков на моей странице стало расти после того, как я начала делиться своими методами подготовки к тому, как стать матерью, и эмоциональными постами о беременности – меня полюбили мамы, и я стала известна как мама-блогер», - рассказывает в интервью 1news.az Айтадж Ганбарова.

Отличительной чертой блога, вызвавшего интерес у подписчиков, по мнению А.Ганбаровой, является реалистичность: «Считаю, что мой блог выделяется – ко всем повседневным проблемам я отношусь с позитивом, а о материнстве пишу эмоционально. Представьте, что за 4 года, что я веду блог, большинство фотографий и видео, снято у меня дома, в основном в одной из комнат. Учитывая этот факт, мне удается удерживать своих фолловеров интересными постами и сохранять активность профиля, не прибегая к каким-либо конкурсам».

А.Ганбарова, говоря о своей аудитории в социальной сети Instagram, рассказывает, что ее читают не только мамы, но и папы, и бабушки, а говоря о том, что сегодня происходит в азербайджанской блогосфере, отмечает следующее: «Сегодня в Instagram блогеры конкурируют и соревнуются между собой, это способствует как прогрессу, так и иногда и негативным моментам».

На AZTV Айтадж Ганбарову пригласили как маму-блогера в качестве гостьи на одну из передач, и сегодня она ведет на государственном канале проект «Analar akademiyası» (Академия мам), выходящий в эфир в 11:20 пять дней в неделю с понедельника по пятницу: «Я сделала все, чтобы на меня обратили внимание, хорошо выглядела, меня стали приглашать в эфир чаще. И в итоге добилась своей цели, сумев привлечь внимание режиссера, исполнилось одно из моих главных желаний в жизни – я стала автором и ведущей программы на телевидении».

Программа «Analar akademiyası» выстроена на темах, взятых из блога А.Ганбаровой: «Главная цель программы образовательная, также она несет определенные социальные месседжи – материнство должно соответствовать сегодняшнему дню».

Айтадж Ганбарова рассказывает, что работа на телевидении заставила ее обращать еще больше внимания на свою внешность: «Иногда я об этом забывала, а также эта работа сделала меня еще более сильной. И сегодня я мама, которая работает, продолжает вести блог, осуществляет социальные проекты для мам и ежедневно сама готовит ужин для семьи».

Говоря о своей общественной деятельности, блогер и телеведущая отмечает, что является одной из соосновательниц первого в Азербайджане союза матерей «Moms Union»: «Мы организуем для мам семинары, конференции и встречи. В самое ближайшее время будет представлен проект, в рамках которого 6 мам получат образование и будут обеспечены работой – этот проект очень трогательный».

Отвечая на вопрос о том, какая она мама, Айтадж Ганбарова заявляет следующее: «Я мама, которая хочет быть счастливой не только ради ребенка, но и в первую очередь ради себя, что я и пропагандирую. В нашей стране женщины готовы жертвовать собой для блага других – но материнство не должно состоять из самоотверженности, трудностей и принесения себя в жертву. В жизни на все есть свои причины – что-то дается человеку, а что-то нет. Если женщина – мама, то она должна найти причину, по которой ей было даровано это чувство – я та, которая нашла».

А.Ганбарова называет семью командой, члены который объединены единой целью: «И этой командой управляет только и только любовь. А что касается счастья и того, счастлива ли я? Мне кажется, что ответ на этот вопрос всегда будет разным. Считаю, что счастлив тот человек, который занимается саморазвитием. И для того, чтобы чувствовать себя еще более счастливой, я продолжаю работать над собой».

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ilktacla