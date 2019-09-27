Названа причина переезда азербайджанского участника «Евровидения-2013» в США, где он работает курьером – ФОТО – ВИДЕО

Заслуженная артистка Айбениз Гашимова рассказала о том, почему талантливый азербайджанский исполнитель Фарид Мамедов переехал на ПМЖ в США.

Осенью 2018 года в азербайджанских СМИ прошла информация о том, что азербайджанский участник «Евровидения-2013» певец Фарид Мамедов, занявший на конкурсе 2-е место, работает курьером в Нью-Йорке – подробнее об этом читайте здесь.

Новость имела огромный резонанс в социальных сетях, но не была ни подтверждена, ни опровергнута Ф.Мамедовым, являющимся активным пользователем Instagram, где он с регулярной частотой публикует снимки и видео – подробности по ссылке.

Сегодня тема переезда исполнителя в США вновь стала актуальной, так как была затронута его педагогом – заслуженной артисткой Айбениз Гашимовой в эфире программы «Şou ATV». Отметим, что А.Гашимова является творческим руководителем детского коллектива «Bülbüllər», где Ф.Мамедов начинал свою творческую деятельность и членом которого был долгое время.

«Обладающий таким талантом, как у Фарида, человек не должен был покидать страну – его обидели. Сегодня он – рабочий в США, страдает…» - заявила А.Гашимова в эфире канала ATV, отметив уникальность таланта участника «Евровидения 2013», подтвердив, что он работает в Штатах курьером.

Озвучила заслуженная артистка и причину, по которой Ф.Мамедов переехал в США: «Почему мой ученик уехал из Азербайджана и работает курьером в Нью-Йорке? Этот вопрос в первую очередь адресован телеканалам. Я говорила с мамой Фарида, которая сказала, что он, поссорившись с кем-то, попал под запрет, что и стало главной причиной его переезда в Америку».

Однако телеведущая Нана Агамалиева заявила, что никакого запрета не было и певец сам поставил себе запрет на участие в программах, куда приглашался множество раз, но всегда отвечал отказом.

Отметим, что последнее появление Ф.Мамедова в Азербайджане на публике как певца произошло на церемонии закрытия Европейских игр в Баку в июне 2015 года, где он вместе с участницей «Евровидения-2012» Сабиной Бабаевой исполнил гимн Азербайджана.

Живя в Штатах, Ф.Мамедов продолжает петь – в одной из своих последних публикаций певец исполняет песню «Grenade» из репертуара Бруно Марса.

Как сегодня живет Ф.Мамедов в США, смотрите на нижеприведенных снимках, которые артист периодически публикует на своей странице в Instagram - @thefaridmammad.

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Ф.В, Г.Р.