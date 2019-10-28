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Не узнать: заметно похудевшая Адель восхитила поклонников новым образом - ФОТО

Сегодня в 14:53 ~ 1 минута на чтение 627
Не узнать: заметно похудевшая Адель восхитила поклонников новым образом - ФОТО

В Сети появились фотографии британской вокалистки Адель, на которых всегда отличавшаяся пышными формами певица выглядит заметно постройневшей.

Нижеприведенные кадры сделаны на дне рождения рэпера Дрейка и произвели невероятный резонанс в социальных сетях, восхитив поклонников певицы, отмечающих в своих сообщениях, что Адель выглядит потрясающе, подчеркивая, что после развода она буквально расцвела.

Именно после расставания с мужем певица начала худеть и, как сообщают западные СМИ, с апреля ей удалось сбросить лишние 20 кг. «Раньше я плакала, а теперь потею», - шутя комментирует свое похудение Адель в социальной сети Instagram.

ELLE отмечает, что Адель в корне пересмотрела свой фитнес-режим и диету, став поклонницей пилатеса и сиртфуд диеты, основанной на растительных продуктах, которые при добавлении в рацион активируют сжигание жира, такие как капуста и гречка, известные как стимуляторы сиртуина. Этот фермент, который подавляет аппетит и активирует «ген худобы» в организме, кроме прочего, содержится в красном вине.

Певица утверждает, что ее похудению способствовал отказ от любимых чайных церемоний: «Раньше я выпивала в день 10 чашек чая с двумя кусочками сахара. А теперь полностью от него отказалась - и у меня больше энергии, чем когда-либо».

Так сбросившая 20 кг Адель выглядит сегодня

А так британская суперзвезда выглядела сравнительно недавно

Ф.В, Г.Р.

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