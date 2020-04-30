Новый препарат для лечения COVID-19 прошел первые успешные испытания – ФОТО – ВИДЕО

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила в среду, 29 апреля, о положительных результатах тестирования ремдесивира (remdesivir) – своего экспериментального противовирусного препарата от COVID-19.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные фармкомпании, новый препарат помог ослабить симптомы у пациентов, получавших лекарство на ранней стадии болезни, по сравнению с теми, кто получал лечение позже.

Отмечается, что в клинических испытаниях приняли участие 397 пациентов с COVID-19. Состояние по меньшей мере 50% пациентов улучшилось после пяти дней приема ремдесивира, и более половины пациентов были выписаны из больниц в течение двух недель.

«Наше исследование демонстрирует возможность лечения некоторых пациентов в течение пяти дней, что может позволить существенно увеличить число пациентов, которых можно лечить с помощью имеющихся у нас запасов препарата. В условиях пандемии это особенно важно, так как может помочь больницам справиться с большим числом пациентов, нуждающихся в срочной помощи», - сказал главный медицинский специалист Gilead Мердад Парси.

Gilead планирует опубликовать полные данные исследования в рецензируемом научном журнале в течение ближайших недель. Компания также напомнила, что препарат еще не лицензирован.

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали ремдесивир, восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо – таблетки-пустышки.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома назвал эти результаты «крайне значительными» и заявил, что экспериментальный препарат ремдесивир от компании Gilead Sciences станет стандартом в лечении COVID-19, отмечает Reuters.

«Это действительно очень важно, – сказал Фаучи, выступая перед журналистам в Белом доме и сравнив это событие с 1986 годом, когда врачи впервые выявили препарат, способный лечить ВИЧ-инфекцию. -Это станет стандартом лечения».

При этом он предупредил, что прежде, чем ремдесивир получит разрешение на использование, необходимо тщательно проанализировать последние данные клинических исследований.

На фото: доктор Энтони Фаучи

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на сообщения о том, что экспериментальный препарат ремдесивир может быть эффективен для лечения коронавируса, назвав эту новость хорошим началом.

Он отметил, что хотел бы, чтобы Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) как можно скорее выдало разрешение на использование ремдесивира, чтобы сделать его доступным для пациентов.

«Конечно, мы хотим, чтобы все было безопасно, но хотелось бы скорейшего получения одобрения, особенно когда речь идет о таких вещах, которые показывают свою эффективность», - сказал Трамп.

Бывший глава FDA Скотт Готтлиб написал в своем Твиттере, что уже имеется достаточно данных для того, чтобы одобрить применение препарата в экстренных случаях, сообщает Voice of America.

Новость об успешном тестировании компанией Gilead Sciences препарата от COVID-19 привела к росту фондовых рынков США в среду, сообщает Reuters. Акции самой фармкомпании выросли на 4,8%.

Изначально антивирусный препарат ремдесивир создавался для лечения лихорадки Эболы, но оказался более эффективным в борьбе с другими недугами. По данным Би-би-си, во время испытаний на животных выяснилось, что он прекрасно лечит от других опасных коронавирусов (ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии). Это дало ученым надежду, что он окажется эффективным и против COVID-19.

Издание также отмечает, что ранее сообщалось о провале препарата ремдесивир на испытаниях в Китае. Они показали, что препарат не улучшал состояния пациентов и не уменьшал присутствия патогена в крови больных.

О провале ремдесивира на испытаниях стало известно после случайной публикации документа Всемирной организации здравоохранения, отмечается в материале Би-би-си. Компания Gilead, в свою очередь, заявила, что документ ВОЗ исказил результаты исследования. По словам представителя фармкомпании, испытания были прекращены досрочно из-за небольшого числа участников, следовательно, их итоги не являются статистически значимыми.

Сейчас в мире разрабатывается более 150 препаратов против коронавируса, отмечает Би-би-си. Большинство из них – это уже существующие лекарства, и ученые выясняют, могут ли они воздействовать на новый коронавирус.

Исследования ведутся в трех основных направлениях:

- Антивирусные препараты, которые влияют на способность вируса к репликации в теле.

- Лекарства, которые могут стабилизовать иммунную систему. Состояние заболевших серьезно ухудшается, когда их иммунная система реагирует чересчур активно на вирус и тем самым наносит непреднамеренный ущерб организму.

- Антитела, способные бороться с вирусом, которые либо взяты из крови переболевших, либо созданы в лаборатории.

По данным на 30 апреля, число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире превышает 3 млн человек. Треть из них – в США, где также самое большое число смертельных случаев от COVID-19. Около 1 млн человек в мире уже преодолели болезнь.

Елена Остапенко, Э.Т.