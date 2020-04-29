Пережить COVID-19: владельцы бакинских фитнес салонов о влиянии пандемии на бизнес – ФОТО

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Ни для кого не секрет, что вспышка коронавирусной инфекции повлекла за собой определенные риски для компаний, работающих в сфере услуг.

Среди этих сфер невозможно не отметить сферу фитнеса. Узнав о новых карантинных правилах, любители спорта побежали замораживать свои абонементы, а многие тренеры перешли на формат работы в онлайне.

Обо всем этом нам удалось поговорить с основателями нескольких спортивных клубов, каждый из которых поделился своим мнением, а также «посткарантинными» планами.

Мамедов Тимур, генеральный директор и владелец Alpha GYM

«Я начал тренироваться в 17 лет, сразу после поступления в медицинский университет. Сейчас мне 40. В 2004 году я открыл свою фирму качественного спортивного питания – связался с несколькими производителями в США и организовал доставку напрямую. Изначально я выбрал именно американскую продукцию премиум-класса как одну из самых качественных и эффективных. Полученные в медицинском университете знания в области биохимии и физиологии очень сильно помогли мне в работе – я не только продавал товар любителям фитнеса, но и работал с ведущими спортсменами и тренерами, с федерациями.

Через несколько лет открыл свой первый тренажерный зал. После девальвации принял решение перенести зал в центр города. Я выбрал новое место, заказал новые тренажеры. Как и со спортивным питанием, предпочел американские тренажеры как самые качественные и эффективные. На сегодняшний день наш Alpha GYM – единственный тренажерный зал в Азербайджане, полностью оснащенный американскими тренажерами Hammer Strength - мирового лидера в производстве профессионального оборудования для фитнеса. Я стремился создать профессиональный зал, где смогут тренироваться как новички, так и самые профессиональные спортсмены, и у меня это получилось.

Пандемия оставила без работы многие сферы бизнеса, в том числе и нашу сферу фитнес-услуг. Государство предприняло меры для защиты граждан от вируса, и это было правильно.

Тренажерные залы были в числе первых закрытых объектов и, если учесть, что процент занимающихся спортом у нас в стране и так достаточно низкий по сравнению с другими странами, то выходить из этой ситуации нам будет непросто.

Закрывать свой зал, не зная, когда сможем вернуться, было очень тяжело. Меня постоянно спрашивали работники о том, что будет дальше, когда мы сможем вернуться к работе. На что я отвечал, что это все временно, и нам нужно держаться. Несмотря на то, что в марте зал проработал всего 10 дней, мы выплатили работникам всю зарплату за свой счет. В апреле перечислили работникам те деньги, которые были выделены государством в качестве помощи предпринимателям.

К сожалению, в данной ситуации очень тяжело что-либо предпринимать. Были планы сделать мелкий ремонт во время вынужденного простоя, но из-за карантина это оказалось невозможным. До объявления карантина мы провели 2 дезинфекции в зале, одну - до закрытия и одну - уже после приостановки работы зала.

Планы после выхода из карантина простые – начать работать и улучшать качество услуг, предоставлять скидки, проводить различные акции.

Текущий кризис затронет всех, ведь различные сферы бизнеса так или иначе связаны. Справиться с этим мы сможем только сообща, вместе, поддерживая друг друга.

Но карантин - это не повод сидеть сложа руки и смотреть телевизор. Это - свободное время, которое надо потратить с пользой для себя и семьи. Проводите больше времени с детьми, читайте книги.

Скоро жизнь вернется в нормальное русло, а мы будем рады помочь вам готовится к лету».

Натаван Сулейманова, владелица спортивного женского клуба SuperWoman

«Нашему клубу SuperWoman три года, он был основан в 2017-м. От своей работы я хотела постоянно получать результат и привносить в нее что-то новое. Меня мотивировала мысль о том, что я могу дать клиентам то, что хотела сама видеть в спортивных залах. С самого начала мечтала открыть чисто женский спортивный клуб, что, в принципе, и сделала. С моей командой мне тоже очень повезло. Ко всем тренерам у нас есть ряд определенных требований, одно из которых следующее: каждый из них должен иметь спортивную карьеру в своем прошлом.

Наши тренировки направлены на построение женственного подтянутого тела, с рельефом, формами и без всяких «перекачек».

Новость о волне пандемии повергла всех в шок. Большим преимуществом нашего зала являются клиенты, некоторые из которых посещают нас со дня открытия, я ими очень дорожу. В столь сложной ситуации самой главной задачей было начать действовать, не стоять на месте. Почти сразу я создала группу по онлайн-тренировкам «Подготовка к лету» и отдельный марафон по разгону метаболизма для похудения. Очень часто на страничке нашего клуба в Instagram я выставляла различные подбадривающие посты, что немаловажно.

С того самого дня, когда карантин закончится, и все придет в норму, а двери нашего зала вновь распахнутся для любимых клиентов, наша работа будет нацелена на их поддержку. Мы планируем устраивать акции и делать скидки. Есть идея предоставлять определенные «корпоративные пакеты» со скидками крупным организациям для их работников.

Летом, например, я планирую организовать тренировки под открытым небом на свежем воздухе, привлекать новых специалистов и разнообразить программу в целом.

Помимо прочего, в нашем клубе действует кафе правильного питания - мы изготавливаем низкокалорийную выпечку и готовим вкусные полезные блюда.

В ближайшие дни, перед открытием, мы проведем дезинфекцию и продолжим соблюдать все прописанные нормы.

Сфера спорта и фитнеса понесла довольно серьезные потери, часть из которых нам еще предстоит осознать. Как человек, добившейся всего с нуля, при этом постоянно все успевающий и являющийся матерью троих детей, я считаю, что нужно уметь подстраиваться под ситуацию, искать различные решения и не падать духом.

Постоянно двигаться вперед – вот, что на самом деле важно».

Фидан Фервидус, генеральный менеджер и главный тренер клуба She fitness & wellness

«На данный момент я являюсь генеральным менеджером и главным тренером в клубе She fitness & wellness. Всю свою сознательную жизнь я занималась спортом и поддерживала идею всестороннего развития тела и духа. Мои собственные успехи в фитнесе восхищали окружающих, очень часто ко мне обращались за советами и помощью. Таким образом, у меня возник интерес к основательному изучению этой сферы и желание воплотить свои знания в жизнь. В сфере спорта я работаю уже более 7 лет и имею сертификацию в 3-х направлениях.

В 2018 году реализовала давнюю мечту – стала автором концепции She. При поддержке партнеров мне удалось выстроить концепцию, нацеленную на правильное восприятие фитнеса с пользой для здоровья и развития женского организма. В клубе She fitness & wellness есть все направления фитнеса: yoga, pilates, aerobics, befit, modern plastic, Zumba, stretching, shaping, kids athletics. Помимо групповых, у нас есть персональные тренировки.

Для нашей команды я собрала профессионалов своего дела - квалифицированных тренеров, которые заряжают особой энергией с первого занятия и мотивируют своим примером. Большая часть наших новостей, видео с тренировок и мероприятий доступна под специализированных хэштегом #FitShapeLove в Instagram.

Из-за пандемии, которая охватила всю планету, было очень грустно, пусть и временно, закрывать фитнес-центр. Особенно сейчас - ведь в разгар весеннего сезона все стремятся подтянуть фигуру, а после зимнего затишья тренерам особенно интересно приступать к интенсивным тренировкам и наблюдать за результатами своих подопечных.

Однако безопасность и здоровье на первом месте. Являясь по своей природе позитивным человеком, я и в данном случае стараюсь извлекать пользу и опыт из всего происходящего.

Моя команда адаптировалась быстро, и работа приняла дистанционный характер в режиме #evdəqal. Это время мы использовали по максимуму и уделили его саморазвитию – например, наконец-то прошли онлайн-тренинги, для которых очень долго пытались найти свободное время в плотном графике.

Главное во всем этом – мы не опустили руки. Не совру, если скажу, что мы помогли многим женщинам в этот период. Благодаря онлайн-тренировкам и общим чатам участницы марафонов могли обмениваться своими результатами, поддерживать друг друга и мотивироваться общими результатами – это прекрасно.

Отмечу, что вовремя предпринятые государством меры безопасности помогли нашей стране минимизировать число зараженных. Эти шаги укрепили веру в то, что совсем скоро все закончится, а это уже является главной поддержкой.

Самое важное в этой ситуации – воспринимать реалии адекватно и не выбиваться из своего обычного режима. Зачастую, находясь дома, многие вырабатывают неправильные привычки: едят, когда скучно, хотя организм не требует этого; сбивают режим сна; засоряют мозг ненужной информацией.

Я бы посоветовала планировать свой распорядок дня - расписать, чем полезным можно заняться для себя: прочитать книги, пройти онлайн-тренинги, уделить время процедурам по уходу за кожей лица и тела, медитировать. А также употреблять правильные продукты и готовить; для того чтобы выработать ту или иную привычку, достаточно 21 дня, а в период самоизоляции достаточно времени, чтобы изменить вкусы и привычки с пользой для себя и своего тела.

Ну и, конечно же, - тренироваться дома. Сейчас очень много спортивных каналов на YouTube, вся спортивная сеть перешла на режим домашних тренировок.

Как приверженец красоты и здоровья, я запустила свой марафон «Стройная & Гибкая». В течение 21 дня участницы марафона совершенствовались вместе со мной, получая ежедневную программу тренировок, еженедельный рацион питания и, конечно, сильную мотивацию для поднятия духа.

Весна и лето для меня всегда время новых проектов. В этом году я планирую еще больше проектов, коллабораций и съемок. Мне бы очень хотелось, чтобы люди с большим уважением и благодарностью относились к своему телу и здоровью, ведь мы – это то, что мы едим! Поэтому питайте свое тело правильно».

И. Нармин