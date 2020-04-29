1news.az
Точка зрения
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Пережить COVID-19: владельцы бакинских фитнес салонов о влиянии пандемии на бизнес – ФОТО

Сегодня в 14:12 ~ 10 минут на чтение 223
Пережить COVID-19: владельцы бакинских фитнес салонов о влиянии пандемии на бизнес – ФОТО

Ни для кого не секрет, что вспышка коронавирусной инфекции повлекла за собой определенные риски для компаний, работающих в сфере услуг.

Среди этих сфер невозможно не отметить сферу фитнеса. Узнав о новых карантинных правилах, любители спорта побежали замораживать свои абонементы, а многие тренеры перешли на формат работы в онлайне.

Обо всем этом нам удалось поговорить с основателями нескольких спортивных клубов, каждый из которых поделился своим мнением, а также «посткарантинными» планами.

Мамедов Тимур, генеральный директор и владелец Alpha GYM

«Я начал тренироваться в 17 лет, сразу после поступления в медицинский университет. Сейчас мне 40. В 2004 году я открыл свою фирму качественного спортивного питания – связался с несколькими производителями в США и организовал доставку напрямую. Изначально я выбрал именно американскую продукцию премиум-класса как одну из самых качественных и эффективных. Полученные в медицинском университете знания в области биохимии и физиологии очень сильно помогли мне в работе – я не только продавал товар любителям фитнеса, но и работал с ведущими спортсменами и тренерами, с федерациями.

Через несколько лет открыл свой первый тренажерный зал. После девальвации принял решение перенести зал в центр города. Я выбрал новое место, заказал новые тренажеры. Как и со спортивным питанием, предпочел американские тренажеры как самые качественные и эффективные. На сегодняшний день наш Alpha GYM – единственный тренажерный зал в Азербайджане, полностью оснащенный американскими тренажерами Hammer Strength - мирового лидера в производстве профессионального оборудования для фитнеса.  Я стремился создать профессиональный зал, где смогут тренироваться как новички, так и самые профессиональные спортсмены, и у меня это получилось.

Пандемия оставила без работы многие сферы бизнеса, в том числе и нашу сферу фитнес-услуг. Государство предприняло меры для защиты граждан от вируса, и это было правильно.

Тренажерные залы были в числе первых закрытых объектов и, если учесть, что процент занимающихся спортом у нас в стране и так достаточно низкий по сравнению с другими странами, то выходить из этой ситуации нам будет непросто.

Закрывать свой зал, не зная, когда сможем вернуться, было очень тяжело. Меня постоянно спрашивали работники о том, что будет дальше, когда мы сможем вернуться к работе. На что я отвечал, что это все временно, и нам нужно держаться. Несмотря на то, что в марте зал проработал всего 10 дней, мы выплатили работникам всю зарплату за свой счет. В апреле перечислили работникам те деньги, которые были выделены государством в качестве помощи предпринимателям.

К сожалению, в данной ситуации очень тяжело что-либо предпринимать. Были планы сделать мелкий ремонт во время вынужденного простоя, но из-за карантина это оказалось невозможным. До объявления карантина мы провели 2 дезинфекции в зале, одну - до закрытия и одну - уже после приостановки работы зала.

Планы после выхода из карантина простые – начать работать и улучшать качество услуг, предоставлять скидки, проводить различные акции.

Текущий кризис затронет всех, ведь различные сферы бизнеса так или иначе связаны. Справиться с этим мы сможем только сообща, вместе, поддерживая друг друга.

Но карантин - это не повод сидеть сложа руки и смотреть телевизор. Это - свободное время, которое надо потратить с пользой для себя и семьи. Проводите больше времени с детьми, читайте книги.

Скоро жизнь вернется в нормальное русло, а мы будем рады помочь вам готовится к лету».

Натаван Сулейманова, владелица спортивного женского клуба SuperWoman

«Нашему клубу SuperWoman три года, он был основан в 2017-м. От своей работы я хотела постоянно получать результат и привносить в нее что-то новое. Меня мотивировала мысль о том, что я могу дать клиентам то, что хотела сама видеть в спортивных залах. С самого начала мечтала открыть чисто женский спортивный клуб, что, в принципе, и сделала. С моей командой мне тоже очень повезло. Ко всем тренерам у нас есть ряд определенных требований, одно из которых следующее: каждый из них должен иметь спортивную карьеру в своем прошлом.

Наши тренировки направлены на построение женственного подтянутого тела, с рельефом, формами и без всяких «перекачек».

Новость о волне пандемии повергла всех в шок. Большим преимуществом нашего зала являются клиенты, некоторые из которых посещают нас со дня открытия, я ими очень дорожу. В столь сложной ситуации самой главной задачей было начать действовать, не стоять на месте. Почти сразу я создала группу по онлайн-тренировкам «Подготовка к лету» и отдельный марафон по разгону метаболизма для похудения. Очень часто на страничке нашего клуба в Instagram я выставляла различные подбадривающие посты, что немаловажно.

С того самого дня, когда карантин закончится, и все придет в норму, а двери нашего зала вновь распахнутся для любимых клиентов, наша работа будет нацелена на их поддержку. Мы планируем устраивать акции и делать скидки. Есть идея предоставлять определенные «корпоративные пакеты» со скидками крупным организациям для их работников.

Летом, например, я планирую организовать тренировки под открытым небом на свежем воздухе, привлекать новых специалистов и разнообразить программу в целом.

Помимо прочего, в нашем клубе действует кафе правильного питания - мы изготавливаем низкокалорийную выпечку и готовим вкусные полезные блюда.

В ближайшие дни, перед открытием, мы проведем дезинфекцию и продолжим соблюдать все прописанные нормы.

Сфера спорта и фитнеса понесла довольно серьезные потери, часть из которых нам еще предстоит осознать. Как человек, добившейся всего с нуля, при этом постоянно все успевающий и являющийся матерью троих детей, я считаю, что нужно уметь подстраиваться под ситуацию, искать различные решения и не падать духом.

Постоянно двигаться вперед – вот, что на самом деле важно».

Фидан Фервидус, генеральный менеджер и главный тренер клуба She fitness & wellness

«На данный момент я являюсь генеральным менеджером и главным тренером в клубе She fitness & wellness. Всю свою сознательную жизнь я занималась спортом и поддерживала идею всестороннего развития тела и духа. Мои собственные успехи в фитнесе восхищали окружающих, очень часто ко мне обращались за советами и помощью. Таким образом, у меня возник интерес к основательному изучению этой сферы и желание воплотить свои знания в жизнь. В сфере спорта я работаю уже более 7 лет и имею сертификацию в 3-х направлениях.

В 2018 году реализовала давнюю мечту – стала автором концепции She. При поддержке партнеров мне удалось выстроить концепцию, нацеленную на правильное восприятие фитнеса с пользой для здоровья и развития женского организма. В клубе She fitness & wellness есть все направления фитнеса: yoga, pilates, aerobics, befit, modern plastic, Zumba, stretching, shaping, kids athletics. Помимо групповых, у нас есть персональные тренировки.

Для нашей команды я собрала профессионалов своего дела - квалифицированных тренеров, которые заряжают особой энергией с первого занятия и мотивируют своим примером. Большая часть наших новостей, видео с тренировок и мероприятий доступна под специализированных хэштегом #FitShapeLove в Instagram.

Из-за пандемии, которая охватила всю планету, было очень грустно, пусть и временно, закрывать фитнес-центр. Особенно сейчас - ведь в разгар весеннего сезона все стремятся подтянуть фигуру, а после зимнего затишья тренерам особенно интересно приступать к интенсивным тренировкам и наблюдать за результатами своих подопечных.

Однако безопасность и здоровье на первом месте. Являясь по своей природе позитивным человеком, я и в данном случае стараюсь извлекать пользу и опыт из всего происходящего.

Моя команда адаптировалась быстро, и работа приняла дистанционный характер в режиме #evdəqal. Это время мы использовали по максимуму и уделили его саморазвитию – например, наконец-то прошли онлайн-тренинги, для которых очень долго пытались найти свободное время в плотном графике.

Главное во всем этом – мы не опустили руки. Не совру, если скажу, что мы помогли многим женщинам в этот период. Благодаря онлайн-тренировкам и общим чатам участницы марафонов могли обмениваться своими результатами, поддерживать друг друга и мотивироваться общими результатами – это прекрасно.

Отмечу, что вовремя предпринятые государством меры безопасности помогли нашей стране минимизировать число зараженных. Эти шаги укрепили веру в то, что совсем скоро все закончится, а это уже является главной поддержкой.

Самое важное в этой ситуации – воспринимать реалии адекватно и не выбиваться из своего обычного режима. Зачастую, находясь дома, многие вырабатывают неправильные привычки: едят, когда скучно, хотя организм не требует этого; сбивают режим сна; засоряют мозг ненужной информацией.

Я бы посоветовала планировать свой распорядок дня - расписать, чем полезным можно заняться для себя: прочитать книги, пройти онлайн-тренинги, уделить время процедурам по уходу за кожей лица и тела, медитировать. А также употреблять правильные продукты и готовить; для того чтобы выработать ту или иную привычку, достаточно 21 дня, а в период самоизоляции достаточно времени, чтобы изменить вкусы и привычки с пользой для себя и своего тела.

Ну и, конечно же, - тренироваться дома. Сейчас очень много спортивных каналов на YouTube, вся спортивная сеть перешла на режим домашних тренировок.

Как приверженец красоты и здоровья, я запустила свой марафон «Стройная & Гибкая». В течение 21 дня участницы марафона совершенствовались вместе со мной, получая ежедневную программу тренировок, еженедельный рацион питания и, конечно, сильную мотивацию для поднятия духа.

Весна и лето для меня всегда время новых проектов. В этом году я планирую еще больше проектов, коллабораций и съемок. Мне бы очень хотелось, чтобы люди с большим уважением и благодарностью относились к своему телу и здоровью, ведь мы – это то, что мы едим! Поэтому питайте свое тело правильно».

И. Нармин

223

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Точка зрения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены