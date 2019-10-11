Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание: Мы приняли решение… - ФОТО

После череды слухов и предположений семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по сообщениям российских СМИ борется с онкологическим заболеванием, решила прервать молчание.

«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ. Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить. Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день - увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь.

Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку. Спасибо Вам, Стас Михайлов, Инна Михайлова, Игорь Гуляев, Николай Басков, Светлана Еромолова, Ева Канчельскис, Эмин Агаларов, Алексей Новацкий, Зара, Анна Семенович, Елена Север, Наташа Королева, Инна Маликова, Наталья Навка, Ева Руднева» - такой комментарий появился под семейным снимком, размещенным на официальной странице актрисы в социальной сети Instagram.

Пост сопровожден следующими хештегами #противлживсми и #анастасиязаворотнюк.

Напомним, что ранее семья актрисы обратилась к СМИ через директора А.Заворотнюк Стаса Христова, попросившего прекратить спекуляции вокруг здоровья знаменитости и призывавшего людей верить только той информации, которая появляется в официальных изданиях.

Ф.В., Э.Т.