Сквозь 4 времени года: Севда Алекперзаде сняла клип в Тбилиси на ранее нигде не звучавший трек – ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде продолжает приятно удивлять свою аудиторию слушателей интересными музыкальными проектами.

После невероятно успешного и встреченного на ура в социальных сетях дуэта с всемирно известным певцом Сами Юсуфом, исполненного в рамках торжественной церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Баку на высоком уровне этим летом, заслуженная артистка Севда Алекперзаде осуществила новый проект.

На официальном канале певицы представлен новый клип на ранее нигде не звучавшую песню «Istəmirəm» - новомодный трек написан композитором Исмаила Асадова на слова Орхана Гарабасма. У песни есть все шансы стать хитом и полюбиться публике своим зажигательным ритмом и неповторимым вокалом исполнительницы, которую заслуженно называют «волшебным голосом Каспия».

Клип на будущий хит снял давний друг Севды - грузинский режиссер Заза Орашвили, съемки стильного видеоролика проходили в Тбилиси.

«Мне было интересно попробовать себя в новом для меня стиле, так как я очень люблю экспериментировать. На мой взгляд, получился очень интересный трек», – рассказывает певица о новой песне в своем репертуаре, клип на которую представлен для просмотра ниже.

Во время съемок клипа «İstəmirəm» певица столкнулась с определенными трудностями: «Съемки проходили в невероятных погодных условиях – в один день мог пойти дождь и выйти солнце, неожиданно небо затягивалось черными тучами, лил сильный дождь, а потом вдруг все рассеивалось и наступало лето. В один съемочный день мы прожили 4 времени года. Но, несмотря на погоду и на то, что все промокли под дождем, никто не заболел, потому что все были так вовлечены в работу, которая не останавливалась из-за сюрпризов погоды, и в результате получился очень интересный клип».

Отметим, что это не первая работа С.Алекперзаде и З.Орашвили, в сотрудничестве с которым много лет назад был снят клип «Mən səni gözlədim»: «Тогда наша совместная работа всем понравилась - хочу отметить, что это была первая работа грузинского режиссера с азербайджанской певицей. И спустя столько лет мы с Зазой снова сняли очень интересный клип. Работать с ним одно удовольствие, потому что он делает все очень искренне и с большой отдачей».

Предоставляем читателям 1news.az возможность вспомнить то знаковое в творческой карьере певицы видео, а также ее невероятный дуэт с Сами Юсуфом.

Ф.В, Г.Р.