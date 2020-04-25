Статистика на 25 апреля: 25 человек заболели коронавирусом, 67 вылечились

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В субботу, 25 апреля, в Азербайджане выявлено 25 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана,

В то же время 67 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 516 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 21 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1617 случаев заражения коронавирусом. 1080 человек выздоровели, 21 – скончался. 516 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 120 тысяч 479 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев