Статистика на 25 апреля: 25 человек заболели коронавирусом, 67 вылечились

В субботу, 25 апреля, в Азербайджане выявлено 25 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.
Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана,
В то же время 67 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.
На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 516 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 21 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.
По состоянию на субботу, 25 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1617 случаев заражения коронавирусом. 1080 человек выздоровели, 21 – скончался. 516 инфицированных продолжают лечение.
Проведено 120 тысяч 479 тестов на выявление коронавируса.
Тимур Рзаев