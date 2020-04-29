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Статистика на 29 апреля: 49 человек заболели коронавирусом, 46 вылечились

Сегодня в 18:52 ~ 1 минута на чтение 3182
Статистика на 29 апреля: 49 человек заболели коронавирусом, 46 вылечились

В среду, 29 апреля, в Азербайджане выявлено 49 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, один из заболевших коронавирусом, пациент 1944 года рождения, страдавший хроническим легочным заболеванием и ишемической болезнью сердца, скончался.

В то же время 46 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 467 больных коронавирусом. Состояние 18 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на среду, 29 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1766 случаев заражения коронавирусом. 1267 человек выздоровели, 23 – скончались. 476 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 137 тысячи 379 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев

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