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Ульви Мехдиев: В этом году в некоторых странах состоится открытие центров «ASAN xidmət»

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 243
Ульви Мехдиев: В этом году в некоторых странах состоится открытие центров «ASAN xidmət»

В этом году планируется открытие центров «ASAN xidmət» в Баку, Товузе, Балакене, Кюрдамире и Агджабеди. Кроме того, в столице начнет действовать еще один центр «ASAN Kommunal». В Сумгайыте и Гяндже начнется строительство дополнительных, а в Сальяне и Лянкяране – новых центров «ASAN xidmət».

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев на состоявшейся 28 января пресс-конференции.

«Одна из целей нашей деятельности заключается в пропаганде «ASAN xidmət» на международной арене и экспорте нашей интеллектуальной продукции в другие страны. Серьезная работа в этой сфере проводится с 13 странами. В течение этого года в некоторых странах состоится открытие центров «ASAN xidmət», - сказал У.Мехдиев.

АЗЕРТАДЖ

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