Элариз Мамедоглу: «Америка, родная, forever I will love you» - ФОТО - ВИДЕО

Переехавший на ПМЖ в Штаты после выигрыша Green Card популярный азербайджанский исполнитель Элариз Мамедоглу продолжает в Америке свою творческую деятельность.

Весной 2017 года Э.Мамедоглу выиграл в лотерее Green Card и получил документ, дающий право постоянно жить в США, куда переехал в начале 2019 года – живя в Штатах, исполнитель в четвертый раз стал дедушкой и практически сразу нашел работу в одном из нью-йоркских ресторанов.

На своей странице в социальной сети Instagram певец периодически рассказывает о своей новой жизни за рубежом, а сравнительно недавно он презентовал песню, посвященную США – «Америка, родная», автором музыки и слов которой является Эльчин Иманов.

«Америка, родная, тебя я полюблю, но только вечерами скучаю по Баку», - поет Элариз Мамедоглу, в припеве которой добавляет следующее: ««Америка, родная, forever I will love you, но звездными ночами скучаю по Баку».

Ниже представляем снимки американской жизни азербайджанского исполнителя, публикуемые им на его странице в социальной сети Instagram – напомним, что вместе с Эларизом Мамедоглу Green Card выиграл и экс-солист группы «Dəyirman», рэпер Эльмир Магеррамов (L-Mir), о том, как он живет в США, читайте по ссылке.

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В.Ф, Г.Р.