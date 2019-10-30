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Замик пробует себя в режиссуре: певец снял клип, вдохновленный историей любви друзей – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 15:41 ~ 1 минута на чтение 349
Замик пробует себя в режиссуре: певец снял клип, вдохновленный историей любви друзей – ФОТО – ВИДЕО

Популярный азербайджанский исполнитель Замик Гусейнов презентовал новый клип, снятый на песню «Var ol», режиссером которого стал сам.

«То, что я решил сам себя снять в клипе, ни в коем случае не говорит о том, что теперь я буду заниматься режиссерской деятельностью – это на данный момент произошло только в рамках клипа «Var ol», на съемки которого меня вдохновила история любви близкой мне пары. В итоге я показал на экране романтическую историю – получилась красивая, счастливая, теплая картинка», - подчеркивает Замик.

Отметим, что помимо того, что в проекте «Var ol» Замик задействован как режиссер, так он еще и является соавтором песни – музыка написана самим исполнителем на слова Исмаила Асадова.

Ф.В, Г.Р.

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