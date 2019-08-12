Женился певец Азад Шабанов – ФОТО

Популярный азербайджанский исполнитель Азад Шабанов распрощался с холостяцкой жизнью.

О переменах в личной жизни А.Шабанов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где поделился снимком свидетельства о заключении брака и отметил дату официального бракосочетания, состоявшегося 11 августа.

Нижеприведенный кадр исполнитель сопроводил хештегом #Vacibsən, что в переводе означает «ты для меня важна».

Еще с момента обручения Азад Шабанов не показывал свою возлюбленную, а со вчерашнего дня законную супругу в Instagram, о которой известно лишь то, что ее зовут Тамара, именно это имя написано на свадебном торте, показанном звездным женихом в Stories.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @shabanovazad