 Aktauda qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərinin adları açıqlanıb - Siyahı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Aktauda qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərinin adları açıqlanıb - Siyahı

13:03 - Bu gün
Aktauda qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərinin adları açıqlanıb - Siyahı

AZAL J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysində olan 62 sərnişinin kimliyini açıqlayıb.

1news.az siyahını təqdim edir:

1. Ağayev Ramin

2. Əhmədov Rəşad

3. Əlimirzəyeva Xədicə

4. Əlimirzoyev Əli

5. Əliyev Zamin İdris

6. Anqbazova Maleyka

7. Arsbayeva Ceyran

8. Arsbayeva Madina

9. Asanov Rinat

10. Atsayeva Zaira

11. Babayev Anar

12. Bayramova Leyla

13. Bayramzadə Ayhan

14. Bislieva Cəmilə

15. Devrişov Samir

16. Devrişov Tofik

17. Cünüşaliyev Erlan

18. Ediev Uvais

19. Eqanov Məhəmmədəli

20. Evstiqneeva Kristin

21. Filiyev Ramazan

22. Qədirov Heydər

23. Qistarov İbrahim

24. Qistarov Rəşid

25. Qoqamova Möminat

26. Qurbaxov Həmzət

27. İandarov Arbi

28. İbrahimov Ramin

29. İgidova Nərminə

30. İsmayılov İsmayıl

31. İsmayılov Həbib

32. Cəfərov Toğrul

33. Cəlilov Nizami

34. Carayev Arif

35. Carayev Hacibrahim

36. Carayev Mahir

37. Ceerov Xızrı

38. Ceerova Salihət

39. Cüməqulov Bauyrcan

40. Cütayeva Salima

41. Xalayeva Hafisət

42. Kostiyev İbrahimxan

43. Maxsudova Qalina

44. Məmedov Zaur

45. Mehdiev Yadigar

46. Mustafayev Faiq

47. Omarova Leyla

48. Osmonov Tilek

49. Papaxov Mahəmməd

50. Rəximov Subxonkul

51. Sadıqov Qoşqar

52. Səidullayev Zinatul

53. Şabanova Vafa

54. Şaimərdanova Qauk

55. Siracov Nurullah

56. Siracova Müslimat

57. Tuleşsinov Sandibek

58. Tutunçiyev Mahmud

59. Ubaev Arbi

60. Yeznayeva Rana

61. Cəməlullail Medin

62. Cumaqat Eldar

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

Prezident təyyarə qəzası ilə bağlı müşavirə keçirib - YENİLƏNİB

Siyasət

İsrail Prezidenti Azərbaycana başsağlığı verib

Cəmiyyət

İlham Əliyev: Qəzanın səbəbləri bizə bəlli deyil, bu barədə danışmaq tezdi

Rəsmi

Ərdoğan Əliyevə zəng etdi

Cəmiyyət

Yasamalda hündürmərtəbəli binada yanğın başlayıb

İctimai TV dəhşətli təyyarə qəzası ilə əlaqədar proqramında dəyişiklik etdi

İlham Əliyev: Komissiya qəzanın səbəblər barədə həm mənə, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verməlidir

İlham Əliyev: Qəzanın səbəbləri bizə bəlli deyil, bu barədə danışmaq tezdi

Redaktorun seçimi

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Anar: “Yazıçılar İttifaqının iki min neçə üzvü varsa, deməli, hamısı Elzadan yaxşı yazır?” - FOTO - MÜSAHİBƏ

Keçmişə nostalji dolu səyahət - Azərbaycan Dəmiryol Muzeyindən VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıdan Qroznıya uçan təyyarə Aktauda qəza enişi edib - VİDEO - YENİLƏNİB

Paytaxt üzrə 603 şagird fərdi təhsilə cəlb olunub

Minimum aylıq əməkhaqqının məbləği artırılır

“McDonald's Azərbaycan”da halal mal əti: yerli istehsala start verilməsi və yeni imkanlar - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Yasamalda hündürmərtəbəli binada yanğın başlayıb

Bu gün, 17:23

İctimai TV dəhşətli təyyarə qəzası ilə əlaqədar proqramında dəyişiklik etdi

Bu gün, 17:14

Almaniya səfiri Ralf Horlemann təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

Bu gün, 16:51

Qazaxıstan səfiri: Qazaxıstan və Azərbaycan bu sınağı qardaşlıq və qarşılıqlı yardım ruhunda adlayacaqlar

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev: Komissiya qəzanın səbəblər barədə həm mənə, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verməlidir

Bu gün, 16:44

İsrail Prezidenti Azərbaycana başsağlığı verib

Bu gün, 16:42

İlham Əliyev: Qəzanın səbəbləri bizə bəlli deyil, bu barədə danışmaq tezdi

Bu gün, 16:29

Prezident təyyarə qəzası ilə bağlı müşavirə keçirib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:27

Təyyarə qəzasında xəsarət alanların siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 16:25

Ərdoğan Əliyevə zəng etdi

Bu gün, 16:13

Azərbaycan rəsmiləri Aktauda qəzanın baş verdiyi yerdə olub - FOTO

Bu gün, 15:58

Astana sakinləri Azərbaycan səfirliyinin önünə gül dəstələri düzürlər

Bu gün, 15:50

Dekabrın 26-da Azərbaycanda matəm elan edilib

Bu gün, 15:29

Qazaxıstan Prezidenti: Azərbaycan xalqına səmimi-qəlbdən başsağlığı verirəm

Bu gün, 15:01

İran Prezidenti Azərbaycana başsağlığı verdi

Bu gün, 14:48

Azərbaycan XİN: təyyarə qəzasında sağ qalanlar arasında vəziyyəti ağır olanlar var

Bu gün, 14:44

“Qəza ilə bağlı xüsusi istintaq qrupu yaradılıb"

Bu gün, 14:32

Prezidentin təyyarəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş edib

Bu gün, 14:24

Fərid Hüseynov: Aktauya xüsusi həkim heyəti və lazımi tibbi avadanlıqlar göndərilib

Bu gün, 14:20

Baş Prokurorluq: Təyyarə qəzasında hazırkı məlumata görə 32 nəfər sağdır

Bu gün, 14:05
Bütün xəbərlər