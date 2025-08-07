 Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Qafar Ağayev08:16 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

