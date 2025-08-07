 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az məlumatına görə, avqustun 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0418 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1250 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9844 manatadək bahalaşıb.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9844
AUD 1.1079
BYN 0.5774
BGN 1.0144
AED 0.4628
KRW 0.1229
CZK 0.0808
CNY 0.2368
DKK 0.2659
GEL 0.6298
HKD 0.2166
INR 0.0194
GBP 2.2728
IRR 0.0294
SEK 0.1771
CHF 2.1119
ILS 0.495
CAD 1.2381
KWD 5.5661
KZT 0.3163
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.4985
MDL 0.1006
NOK 0.1673
UZS 0.0136
PKR 0.599
PLN 0.4644
RON 0.391
RUB 2.125
RSD 0.0169
SGD 1.3241
SAR 0.453
xdr 2.3183
TRY 0.0418
TMT 0.4857
UAH 0.041
JPY 1.154
NZD 1.0114
XAU 5742.6
XAG 64.6961
XPT 2266.619
XPD 1956.887
