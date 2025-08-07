AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, avqustun 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0418 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1250 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9844 manatadək bahalaşıb.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9844
|AUD
|1.1079
|BYN
|0.5774
|BGN
|1.0144
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1229
|CZK
|0.0808
|CNY
|0.2368
|DKK
|0.2659
|GEL
|0.6298
|HKD
|0.2166
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2728
|IRR
|0.0294
|SEK
|0.1771
|CHF
|2.1119
|ILS
|0.495
|CAD
|1.2381
|KWD
|5.5661
|KZT
|0.3163
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.4985
|MDL
|0.1006
|NOK
|0.1673
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.599
|PLN
|0.4644
|RON
|0.391
|RUB
|2.125
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3241
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3183
|TRY
|0.0418
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.041
|JPY
|1.154
|NZD
|1.0114
|XAU
|5742.6
|XAG
|64.6961
|XPT
|2266.619
|XPD
|1956.887
