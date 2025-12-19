AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1280 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9921
|
100 Rusiya rublu
|
2,1280
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1235
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0186
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1150
|
1 Çexiya kronu
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
0,2414
|
1 Danimarka kronu
|
0,2667
|
1 Gürcü larisi
|
0,6305
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2735
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1830
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1380
|
1 İsrail şekeli
|
0,5295
|
1 Kanada dolları
|
1,2331
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5347
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3296
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5142
|
1 Moldova leyi
|
0,1012
|
1 Norveç kronu
|
0,1673
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6052
|
1 Polşa zlotası
|
0,4741
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3914
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3167
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3239
|
Türk lirəsi
|
0,0397
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0894
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9795
|
Qızıl
|
7350,6045
|
Gümüş
|
111,2846
|
Platin
|
3270,5110
|
Palladium
|
2872,9490