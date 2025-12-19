 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1280 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9921

100 Rusiya rublu

2,1280

1 Avstraliya dolları

1,1235

1 Belarus rublu

0,5870

1 Bolqarıstan levi

1,0186

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1150

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2414

1 Danimarka kronu

0,2667

1 Gürcü larisi

0,6305

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2735

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1830

1 İsveçrə frankı

2,1380

1 İsrail şekeli

0,5295

1 Kanada dolları

1,2331

1 Küveyt dinarı

5,5347

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3296

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5142

1 Moldova leyi

0,1012

1 Norveç kronu

0,1673

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6052

1 Polşa zlotası

0,4741

1 Rumıniya leyi

0,3914

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3167

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3239

Türk lirəsi

0,0397

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0403

Yapon yeni

1,0894

Yeni Zelandiya dolları

0,9795

Qızıl

7350,6045

Gümüş

111,2846

Platin

3270,5110

Palladium

2872,9490

64

